BEAUTIFUL 3Bd/2Bth home for rent on 1.1 ac., fam. rm., living rm., 2 car gar., shed, 40 mature trees, well, dry sauna, stove, microwave, 1,856 sf., $1,080 mo., incl. trash, quiet, 1380 W. Black St., Pahrump 310-345-9366, Available 03/1