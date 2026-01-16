Active registered Nevada voters increased in December 2025
The total number of active registered voters in Nevada is now 2,116,453.
Nevada Secretary of State Francisco V. Aguilar announced an increase of 11,092 active registered voters in December 2025 compared to November 2025’s numbers.
“Nonpartisan active registered voters increased by 11,938 (1.54%). Republican Party active registered voters statewide decreased by 962 (-0.16%). Democratic Party active registered voters statewide increased by 64 (0.01%),” a press release reported.
“Independent American Party active registered voters increased by 39 (0.04%), and Libertarian Party of Nevada active registered voters increased by 7 (0.05%). Active registered voters from a compilation of “other” minor political parties increased by 6 (0.02%).”
According to the press release, the total number of active registered voters in the Silver State increased 0.53% and is now 2,116,453.
Out of the 2,116,453 active registered voters in Nevada, 787,853 (37.23%) are nonpartisan, 596,164 (28.17%) are Republican, 593,029 (28.02%) are Democrats, 90,291 (4.27%) are members of the Independent American Party, 15,002 (0.71%) are Libertarian, and 34,114 (1.61%) are members of other minor political parties.
To view the latest voter registration breakdown, visit nvsos.gov and find it under the Elections tab.
If you’d like to register to vote online, visit vote.nv.gov.
