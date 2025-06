Tonopah Speedway concludes Race Weekend 2

Multiple drivers from across southern Nevada and Arizona competed in the two-day long race.

Over the weekend, racers concluded their Race Weekend 2 event at the Tonopah Speedway.

Sponsored by The Five Mile Beef, all classes participated in the weekend’s racing.

Due to space limitations, some results are not available for print.

The following results are reflective of Friday, June 20th.

Hobby Stocks: A Feature - 25 Laps

Finish Start # +/-

1, 7, 49S, Aaron Stalker Las Vegas, 6

2, 6, 49, Dale Daffern Las Vegas, 4

3, 5, 13, Jim Sherard Las Vegas, 2

4, 1, F5, Melissa Otteson Tonopah, -3

Hobby Stocks: Heat 1 - 10 Laps

1, 2, F5, Melissa Otteson Tonopah, 1

2, 4, 13, Jim Sherard Las Vegas, 2

3, DNF, 3, 00, Harold Sherard Pahrump,

4, DNF, 1, 48, Steve Stringer Tonopah, -3

Hobby Stocks: Heat 2 - 10 Laps

1, 1, 49S, Aaron Stalker Las Vegas,

2, 4, 49, Dale Daffern Las Vegas, 2

3, 2, 213, Donnie Fields Donnie Fields Tonopah, -1

4, 3, 917, Jake Bradley Tonopah, -1

IMCA Modified: A Feature - 25 Laps

1, 2, 2JT, James Thibodeaux Tonopah, 1

2, 3, 390, Rick Durica Las Vegas, 1

3, 5, 34, Wyatt Maxwell Mohave Valley, AZ 2

4, 6, 1, Pat Petrie Henderson, 2

5, 1, 21, Taber Otteson Tonopah, -4

6, 7, 33, Mike Dowers Tonopah, 1

7, DNF, 4, 24B, Austin Bradley Goldfield, -3

IMCA Modified: Heat 1 - 10 Laps

1, 1, 2JT, James Thibodeaux Tonopah,

2, 4, 34, Wyatt Maxwell Mohave Valley, AZ - 2

3, 2, 24B, Austin Bradley Goldfield, -1

4, DNF, 3, 1, Pat Petrie Henderson, -1

IMCA Modified: Heat 2 - 10 Laps

1, 1, 390, Rick Durica Las Vegas,

2, 2, 21, Taber Otteson Tonopah,

3, DNF, 3, 33, Mike Dowers Tonopah,

Pro Stock: Heat 1 - 10 Laps

1, 4, 11, Doug Murphy Pahrump, 3

2, 3, 944, Tanner Otteson Tonopah, 1

3, DNF, 1, 33B, Rory Bradley Tonopah, -2

DNS, 2, 101, Thomas Beall Tonopah,

IMCA Northern Sportmod: A Feature - 25 Laps

1, 5, 42, Jake Snowden Jake Snowden Pahrump, -4

2, 3, 411, Trent Bandazian Trent Bandazian Pahrump, -1

3, 1, 21F, Rafael Flores Pahrump, -2

4, 4, 42X, Ryan Johnson Pahrump,

5, 2, 5P, Kohlzin Park Pahrump, -3

IMCA Northern Sportmod: Heat 1 - 10 Laps

1, 4, 21F, Rafael Flores Pahrump, -3

2, 2, 42X, Ryan Johnson Pahrump,

3, 3, 411, Trent Bandazian Pahrump,

4, DNF, 5, 42, Jake Snowden Pahrump, -1

DNS, 1, 5P, Kohlzin Park Pahrump,

Sportsman Mini-Dwarfs: A Feature - 10 Laps

1, 2, 1K, Kaydence Fennern Mohave Valley, AZ- 1

2, 1, 944, Aceton Otteson Tonopah, —1

3, 4, 10DJ, Dakota Carney Pahrump, -1

4, 5, 48, Milo Stringer Tonopah, -1

5, 6, 5, Levi Hatch Tonopah,

6, 9, 1A, Annabelle Dowers Tonopah, -3

7, 7, 71C, Chevy Backhous Ely,

8, 8, 27, Tyler Beall Tonopah,Sportsman Mini-Dwarfs: Heat 1 - 7 Laps

1, 1, 944, Aceton Otteson Tonopah,

2, 3, 10DJ, Dakota Carney Pahrump, -1

3, 2, 71C, Chevy Backhous Ely, -1

Sportsman Mini-Dwarfs: Heat 2 - 7 Laps

1, 1, 1K, Kaydence Fennern Mohave Valley, AZ

2, 3, 48, Milo Stringer Tonopah, -1

3, 2, 27, Tyler Beall Tonopah, -1

Sportsman Mini-Dwarfs: Heat 3 - 7 Laps

1, 2, 29, Megan Beall Tonopah, -1

2, 1, 5, Levi Hatch Tonopah, -1

3, 3, 1A, Annabelle Dowers Tonopah,

Master Mini-Dwarfs: A Feature - 10 Laps

1, 1, 10J, Justin Carney Las Vegas,

2, 2, 33E, Everett Dowers Tonopah,

3, 4, 17, Vivian Beall Tonopah, -1

4, 3, 944, Aceton Otteson Tonopah, -1

DNS, 5, 945, Ruger Murray Tonopah, -

Master Mini-Dwarfs: Heat 1 - 7 Laps

1, 3, 10J, Justin Carney Las Vegas, -2

2, 1, 17, Vivian Beall Tonopah, -1

3, 2, 945, Ruger Murray Tonopah, -1

Master Mini-Dwarfs: Heat 2 - 7 Laps

1, 1, 33E, Everett Dowers Tonopah,

2, 2, 944, Aceton Otteson Tonopah,

Mini Stock: A Feature - 7 Laps

1, 4, 10J, Justin Carney Las Vegas, 3

2, 3, 13, Henry Finn Tonopah, -1

3, 2, 92, David Silas Tonopah, -1

4, 1, 48R, Ryker Stringer Tonopah, -3

Mini Stock: Heat 1 - 7 Laps

1, 4, 92, David Silas Tonopah, -3

2, 1, 48R, Ryker Stringer Tonopah, -1

3, 3, 13, Henry Finn Tonopah,

4, 2, 10J, Justin Carney Las Vegas, -2

The following results are reflective of Saturday, June 21.

Hobby Stocks: A Feature 1 - 25 Laps

1, 3, 49S, Aaron Stalker Las Vegas, -2

2, 5, 13, Jim Sherard Las Vegas, -3

3, 2, 917, Juan Sanchez Las Vegas, -1

4, 6, 49, Dale Daffern Las Vegas, -2

5, 1, 00, Harold Sherard Pahrump, -4

6, 7, 213, Robert Stalker Las Vegas, -1

7, 4, F5 Melissa Otteson Tonopah, -3

Hobby Stocks: Heat 1 - 25 Laps

1, 2, 13, Jim Sherard Las Vegas, -1

2, 3, 49S, Aaron Stalker Las Vegas, -1

3, 1, 00, Harold Sherard Pahrump, -2

Hobby Stocks: Heat 2 - 10 Laps

1, 2, 49, Dale Daffern Las Vegas, -1

2, 1, F5, Melissa Otteson Tonopah, -1

3, 3, 917, Juan Sanchez Las Vegas,

4, 4, 213, Robert Stalker Las Vegas,

IMCA: Modified A Feature 1 - 25 Laps

1, 1, 2JT, James Thibodeaux Tonopah,

2, 4, 34, Wyatt Maxwell Mohave Valley, AZ -2

3, 5, 390, Rick Durica Las Vegas, -2

4, 6, 22, Kane Williams Las Vegas, -2

5, DNF, 2, 21, Taber Otteson Tonopah, -3

6, DNF, 3, 1, Pat Petrie Henderson, -3

7, DNF, 7, 33, Mike Dowers Tonopah,

IMCA: Modified Heat 1 - 10 Laps

1, 3, 390, Rick Durica Las Vegas, -2

2, 4, 33, Mike Dowers Tonopah, -2

3, 1, 21, Taber Otteson Tonopah, -2

4, DNF, 2, 2JT, James Thibodeaux Tonopah, -2

IMCA: Modified Heat 2 - 10 Laps

3, 22, Kane Williams Las Vegas, -2

2, 1, 34, Wyatt Maxwell Mohave Valley, AZ -1

3, 2, 1, Pat Petrie Henderson, -1

IMCA Northern Sportmod A Feature 1 - 25 laps

1, 3, 411, Trent Bandazian Pahrump, -2

2, 5, 5P, Kohlzin Park Pahrump, -3

3, 2, 42, Jake Snowden Pahrump, -1

4, 4, 21F, Rafael Flores Pahrump,

5, 1, 42X, Ryan Johnson Pahrump, -4

IMCA Northern Sportmod Heat 1 - 10 laps

1, 1, 5P, Kohlzin Park Pahrump,

2, 3, 21F, Rafael Flores Pahrump, -1

3, 4, 411, Trent Bandazian Pahrump, -1

4, 5, 42, Jake Snowden Pahrump, NV 1

5, DNF, 2, 42X, Ryan Johnson Pahrump, -3

Sportsman Mini-Dwarfs A Feature - 10 laps

1, 1, 1K, Kaydence Fennern Mohave Valley, AZ

2, 3, 48, Milo Stringer Tonopah, -1

3, 2, 944, Aceton Otteson Tonopah, -1

4, 5, 10DJ, Dakota Carney Pahrump, 1

5, 4, 1A, Annabelle Dowers Tonopah, -1

6, 9, 29, Megan Beall Tonopah, -3

7, 8, 71C, Chevy Backhous Ely, -1

8, 7, 5, Levi Hatch Tonopah, -1

DNS, 6, 27, Tyler Beall Tonopah,

Sportsman Mini-Dwarfs Heat 1 - 5 laps

1, 3, 1K, Kaydence Fennern Mohave Valley, AZ -2

2, 5, 48, Milo Stringer Tonopah, -3

3, 4, 10, Dakota Carney Pahrump, -1

4, 1, 5, Levi Hatch Tonopah, -3

5, 2, 29, Megan Beall Tonopah, -3

Masters Mini-Dwarf - 5 laps

1, 1, 33E, Everett Dowers Tonopah,

2, 2, 10J, Justin Carney Las Vegas,

3, 4, 944, Aceton Otteson Tonopah, -1

4, 3, 17, Vivian Beall Tonopah, -1

5, DNF, 5, 945, Ruger Murray Tonopah,

Cam Coupes A Feature - 25 laps

1, 4, 88, Mark Daub Pahrump, 3

2, 2, 55, Michael Johnson

3, 3, 92, Dan Bruner Pahrump,

4, DNF, 1, 21, Danny Owen Pahrump, -3

Cam Coupes Heat 1 - 10 laps

1, 3, 88, Mark Daub Pahrump, -2

2, 2, 92, Dan Bruner Pahrump,

3, 1, 55, Michael Johnson -2

4, 4, 21, Danny Owen Pahrump,