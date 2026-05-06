Softball’s year in stats: Girls bound for state

Going undefeated in League play for the first time since the 2018-2019 season, the Lady Trojans softball program has been nothing short of a treat to watch.
Posting one of the best season records to date while going a perfect 10-0 in league play, the team has had its fair share of ups and down but has remained solid where it matters the most.
Together.
As the team gears for a deep state playoff chase, here’s a chance to catch up on this year’s final regular season stats.
Batting
|#
|Name
|GP
|Avg
|PA
|AB
|R
|H
|RBI
|2B
|3B
|HR
|GS
|—
|Season Totals
|34
|.351
|1060
|838
|299
|294
|243
|58
|11
|12
|0
|1
|N. Soto (Jr)
|32
|.200
|5
|5
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|M. Krolczyzk (Sr)
|29
|.143
|31
|28
|17
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Michel (Fr)
|11
|.286
|8
|7
|9
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|A. Middaugh (Fr)
|29
|.571
|108
|84
|42
|48
|18
|3
|5
|0
|0
|5
|D. Glenn (Jr)
|28
|.333
|50
|45
|15
|15
|8
|1
|0
|0
|0
|6
|M. Rodriguez (Sr)
|32
|.342
|112
|79
|26
|27
|33
|13
|0
|2
|0
|7
|R. Saldana (Jr)
|33
|.338
|108
|80
|34
|27
|25
|4
|2
|3
|0
|8
|S. Crotty (Jr)
|23
|.333
|7
|6
|6
|2
|5
|0
|1
|0
|0
|9
|J. Hayes (Fr)
|33
|.485
|117
|99
|32
|48
|40
|12
|1
|0
|0
|10
|I. McHugh (So)
|4
|.000
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|S. Freeman (Jr)
|33
|.171
|89
|70
|15
|12
|13
|1
|0
|0
|0
|12
|M. Gray (So)
|33
|.287
|114
|94
|22
|27
|20
|4
|0
|0
|0
|13
|A. Ivy (So)
|7
|.800
|6
|5
|6
|
4
|4
|2
|1
|0
|0
|14
|O. Veloz (Fr)
|11
|.261
|30
|23
|13
|6
|2
|1
|0
|0
|0
|15
|C. Lopez (So)
|3
|.500
|3
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|T. Demers (So)
|11
|.400
|15
|15
|4
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|17
|J. Rodriguez (Fr)
|33
|.340
|111
|94
|16
|32
|24
|6
|1
|0
|0
|18
|E. Armendariz (Jr)
|32
|.352
|109
|71
|18
|25
|37
|7
|0
|7
|0
|—
|P. 1 (Jr)
|12
|.233
|35
|30
|8
|7
|5
|3
|0
|0
|0
|—
|R. Saldana (Fr)
|1
|.000
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Team plate discipline and advanced hitting stats
|#
|Name
|GP
|SF
|SH/B
|BB
|K
|HBP
|ROE
|FC
|LOB
|OBP
|SLG
|OPS
|—
|Season Totals
|34
|6
|14
|137
|137
|65
|66
|31
|552
|.474
|.489
|.963
|1
|Natalie Soto (Jr)
|32
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|6
|.200
|.200
|.400
|2
|M. Krolczyzk (Sr)
|29
|0
|0
|2
|10
|1
|0
|2
|24
|.226
|.143
|.369
|3
|A. Michel (Fr)
|11
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|9
|.375
|.429
|.804
|4
|A. Middaugh (Fr)
|29
|0
|0
|20
|9
|4
|1
|1
|29
|.667
|.726
|.393
|5
|D. Glenn (Jr)
|28
|0
|1
|2
|14
|2
|6
|3
|35
|.388
|.356
|.744
|6
|M. Rodriguez (Sr)
|32
|0
|1
|17
|10
|15
|4
|3
|59
|.532
|.582
|.114
|7
|R. Saldana (Jr)
|33
|0
|2
|13
|17
|13
|6
|5
|61
|.500
|.550
|.050
|8
|S. Crotty (Jr)
|23
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|7
|.286
|.667
|.953
|9
|J. Hayes (Fr)
|33
|0
|0
|14
|1
|4
|10
|4
|45
|.564
|.626
|.190
|11
|S. Freeman (Jr)
|33
|0
|4
|13
|15
|2
|7
|2
|45
|.318
|.186
|.504
|12
|M. Gray (So)
|33
|1
|2
|9
|12
|8
|12
|3
|73
|.393
|.330
|.723
|13
|A. Ivy (So)
|7
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|.833
|.600
|.433
|14
|O. Veloz (Fr)
|11
|0
|3
|3
|5
|1
|2
|2
|21
|.370
|.304
|.674
|15
|C. Lopez (So)
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|.667
|.500
|.167
|16
|T. Demers (So)
|11
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|1
|12
|.400
|.400
|.800
|17
|J. Rodriguez (Fr)
|33
|0
|0
|15
|12
|2
|10
|1
|49
|.441
|.426
|.867
|18
|E. Armendariz (Jr)
|32
|4
|0
|25
|12
|9
|3
|2
|47
|.541
|.746
|.287
|—
|P. 1 (Jr)
|12
|0
|1
|4
|9
|0
|3
|0
|36
|.324
|.333
|.657
|—
|R. Saldana (Fr)
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|
Team Base Running Statistics
|
|
|
|#
|Name
|GP
|SB
|SBA
|—
|Season totals
|34
|67
|6
|1.
|N. Soto (Jr)
|32
|5
|1
|2.
|M. Krolczyzk (Sr)
|29
|1
|0
|3.
|A. Michel (Fr)
|11
|1
|0
|4.
|A. Middaugh (Fr)
|29
|9
|1
|5.
|D. Glenn (Jr)
|28
|3
|0
|6.
|M. Rodriguez (Sr)
|32
|5
|1
|7.
|R. Saldana (Jr)
|33
|16
|0
|8.
|S. Crotty (Jr)
|23
|3
|0
|9.
|J. Hayes (Fr)
|33
|10
|3
|11.
|S. Freeman (Jr)
|33
|2
|0
|12.
|M. Gray (So)
|33
|4
|0
|14.
|O. Veloz (Fr)
|11
|4
|0
|15.
|C. Lopez (So)
|3
|1
|0
|17.
|J. Rodriguez (Fr)
|33
|1
|0
|18.
|E. Armendariz (Jr)
|32
|1
|0
|—
|P. 1 (Jr)
|12
|1
|0
|
Fielding stats
|—
|
|#
|Name
|GP
|FP
|TC
|PO
|A
|E
|DP
|—
|Season totals
|34
|.892
|762
|542
|138
|82
|2
|
|
|
|
|
|
|
|6
|M. Rodriguez (Sr)
|32
|.967
|150
|125
|20
|5
|0
|12
|M. Gray (So)
|33
|.954
|195
|174
|12
|9
|1
|14
|O. Veloz (Fr)
|11
|.947
|19
|10
|8
|1
|0
|9
|J. Hayes (Fr)
|33
|.927
|41
|11
|27
|3
|0
|17
|J. Rodriguez (Fr)
|33
|.922
|129
|119
|0
|10
|0
|18
|E. Armendariz (Jr)
|32
|.917
|36
|10
|23
|3
|0
|4
|A. Middaugh (Fr)
|29
|.817
|60
|21
|28
|11
|0
|P. 1
|P. 1 (Jr)
|12
|.815
|27
|15
|7
|5
|0
|1
|N. Soto (Jr)
|32
|.762
|21
|14
|2
|5
|1
|11
|S. Freeman (Jr)
|33
|.739
|23
|17
|0
|6
|0
|7
|R. Saldana (Jr)
|33
|.696
|23
|12
|4
|7
|0
|2
|M. Krolczyzk (Sr)
|29
|.684
|19
|7
|6
|6
|0
|13
|A. Ivy (So)
|7
|.600
|5
|3
|0
|2
|0
|3
|A. Michel (Fr)
|11
|.500
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|D. Glenn (Jr)
|28
|.500
|6
|3
|0
|3
|0
|16
|T. Demers (So)
|11
|.333
|3
|0
|1
|2
|0
|8
|S. Crotty (Jr)
|23
|.000
|2
|0
|0
|2
|0
|—
|R. Saldana (Fr)
|1
|.000
|1
|0
|0
|1
|0
Pitching
|#
|Name
|ERA
|W
|L
|W%
|APP
|GS
|CG
|SO
|SV
|NH
|PG
|—
|Season totals
|1.58
|27
|6
|.818
|41
|28
|22
|9
|3
|5
|1
|9
|J. Hayes (Fr)
|1.44
|15
|6
|.714
|25
|18
|17
|7
|3
|4
|1
|18
|E. Armendariz (Jr)
|1.94
|11
|0
|1.000
|14
|9
|5
|2
|0
|1
|0
|16
|T. Demers (So)
|1.75
|1
|0
|1.000
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|I. McHugh (So)
|0.00
|0
|0
|.000
|1
|0
|0
|0
|#
|Name
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|K
|2B
|3B
|HR
|BF
|AB
|—
|Season totals
|185.2
|148
|92
|42
|52
|293
|1
|0
|6
|823
|762
|9
|J. Hayes (Fr)
|126.2
|81
|62
|26
|38
|234
|1
|0
|6
|542
|503
|18
|E. Armendariz (Jr)
|54
|66
|28
|15
|12
|50
|0
|0
|0
|260
|243
|16
|T. Demers (So)
|4
|1
|2
|1
|1
|7
|0
|0
|0
|17
|13
|10
|I. McHugh (So)
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|#
|Name
|OBA
|OBP
|WP
|HBP
|SF
|SH/B
|#P
|—
|Season totals
|.194
|.254
|8
|9
|0
|0
|3089
|9
|J. Hayes (Fr)
|.161
|.221
|3
|1
|0
|0
|2230
|18
|E. Armendariz (Jr)
|.272
|.319
|2
|5
|0
|0
|783
|16
|T. Demers (So)
|.077
|.294
|2
|3
|0
|0
|61
|10
|I. McHugh (So)
|.000
|.250
|1
|0
|0
|0
|15
Contact Jacob Powers at jpowers@pvtimes.com.
Follow @jaypowers__ on X and on Instagram and Tiktok @Pvtimes.sports.